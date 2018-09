Bundesliga: Le Hertha leader provisoire

En attendant le Topspiel entre Schalke 04 et le Bayern Munich, le Hertha Berlin a provisoirement pris la tête de la Bundesliga, samedi, lors de la 4e journée. Les joueurs de la capitale se sont imposés (4-2) à domicile contre Monchengladbach grâce notamment à un doublé de Vedad Ibisevic et des réalisations de Lazaro et Duda. Alassane Pléa a inscrit le 2e but du Borussia en fin de partie.

Dans le même temps, le Borussia Dortmund a arraché le point du match nul (1-1) à Hoffenheim à 10 contre 11 après l'expulsion du Français Abdou Diallo. C'est Christian Pulisic qui a trouvé la faille dans les derniers instants du match. A noter également le succès (2-3) du Werder Brême sur la pelouse d'Augsbourg, grâce à un but décisif de Davy Klaassen. Brême est désormais 4e à deux points du Hertha. Wolfsbourg s'est pour sa part incliné (1-3) à domicile contre Fribourg, Nuremberg dominant Hanovre (2-0).