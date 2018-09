Bundesliga: Le Borussia renverse Leverkusen

Trois jours après un carton face à Nuremberg (7-0), le Borussia Dortmund a de nouveau réalisé un match incroyable sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-4), samedi lors de la 6e journée de Bundesliga.

Menés de deux buts suite aux réalisations de Weisser (9e) et Tah (39e), les hommes de Lucien Favre ont renversé la vapeur grâce à Larsen (65e), Reus (69e) et Paco Alcacer (86e et 90e+4).

Au classement, le Borussia, toujours invaincu, occupe désormais seul la tête du classement avec un point d'avance sur le Bayern Munich et le Hertha Berlin.