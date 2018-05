Bundesliga: Le Bayern gagne encore, Tolisso buteur

Samedi après-midi, à l'occasion de la 33e journée de Bundesliga, le Bayern Munich a empoché un nouveau succès, cette fois sur la pelouse du FC Cologne (1-3), déjà condamné à la relégation. Les Bavarois ont donc bien digéré l'élimination en demi-finale de Ligue des champions face au Real Madrid, eux qui avaient pourtant concédé le premier but de la partie, par un csc de Niklas Süle (1-0, 30e).

Les champions d'Allemagne en titre ont réagit durant le second acte, par le biais de James Rodriguez (1-1, 59e), Robert Lewandowski (1-2, 61e) et Corentin Tolisso (1-3, 78e). Jupp Heynckes était pourtant privé pour l'occasion de Franck Ribéry, Jérôme Boateng, Kingsley Coman, Manuel Neuer, Arturo Vidal et Arjen Robben. Les pensionnaires de l'Allianz Arena accueilleront le VfB Stuttgart samedi prochain lors de l'ultime levée du championnat, avant de retrouver l'Eintracht Francfort en finale de la Coupe d'Allemagne le 19 mai.