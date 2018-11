Bundesliga : Jean-Philippe Mateta, la machine est lancée

Lorsque nous avons eu Jean-Philippe Mateta pour parler de ses débuts en Allemagne, tous les feux n’étaient pas au vert. Loin s’en faut. Mayence sortait de deux défaites en Bundesliga (Borussia Mönchengladbach et Bayern Munich) et d’une élimination en Coupe d’Allemagne face à Augsbourg plus embêtante. Surtout, Jean-Philippe Mateta se cherchait encore avec un petit but inscrit en neuf journées. « Je fais des bons matchs mais je ne marque pas assez », nous concédait l’international Espoirs français. Depuis, la machine s’est subitement accélérée. De moribond quinzième, Mayence pointe aujourd’hui à une neuvième place porteuse d’espoirs. Un bond au classement rendu possible grâce à deux victoires de suite face au Werder Brême (2-1) alors quatrième du championnat et Fribourg (1-3). Le dénominateur commun de ces deux succès ? Jean-Philippe Mateta bien sûr ! En plus d’une prestation solide lors de ces deux rencontres, l’ancien Lyonnais a surtout scoré à deux reprises, portant son total à trois réalisations en onze journées. De bon augure…

Buteur de la tête face à Fribourg, puis à l’affût d’une erreur de la défense contre le Werder, Mateta a retrouvé les qualités qui ont fait de lui un buteur redoutable au Havre. « Je tire un premier bilan positif de mon aventure à Mayence, nous explique le joueur révélé à La Berrichonne de Châteauroux. Il faut s’adapter à un autre football. L’intensité est forte ici dans les matchs et aux entraînements. J’ai connu la même chose lors de mon passage à Lyon. » Une concurrence trop rude à l’OL a poussé Mateta à changer d’air après une saison particulièrement réussie en Ligue 2 avec Le Havre. Un exercice au cours duquel le natif de Clamart a fait trembler les filets à 19 reprises. « La saison a été très bonne, même si on a raté la montée en Ligue 1 », concède Mateta. Une saison pleine qui a permis de gonfler sa côte et a permis à Lyon de le céder pour 10 M€ !

Même si son passage à Lyon n’a pas été couronné de succès, Mateta peut encore exploser au plus haut niveau et ainsi, marcher sur les pas d’Anthony Modeste ou plus récemment, Sebastien Haller et Alassane Pléa. Cologne, Francfort ou Gladbach, ces trois joueurs jouent ou ont joué dans des clubs familiaux où la pression est encore supportable. Le cadre ne diffère donc pas pour Mateta qui peut s’exprimer tranquillement avec Mayence. D’autant plus que les prochaines semaines s’annoncent excitantes avec notamment la réception du leader Dortmund. Face à l’une des meilleures défenses de Bundesliga, Jean-Philippe Mateta aura l’occasion de briller une nouvelle fois. Et ainsi, de se faire définitivement un nom en Bundesliga….