Bundesliga: Francfort dépasse le Bayern

Net vainqueur de Schalke 04 (3-0), ce dimanche à l’occasion de la 11e journée de Bundesliga, Francfort a réalisé une excellente affaire au classement. Grâce à ses buteurs Luka Jovic (61e, 73e) et Sébastien Haller (80e), respectivement auteurs de 9 et 8 buts cette saison en championnat, le club du Main a intégré le top 4, devançant notamment le Bayern Munich (5e) à la différence de buts. A sept points du leader Dortmund, Francfort ne compte que trois longueurs de retard sur Mönchengladbach (2e) et deux sur Leipzig (3e).

Der @bvb baut durch den Sieg im Klassiker seine Spitzenposition aus, @eintracht & @dierotenbullen ziehen am FCB vorbei und im Tabellenkeller gibt es gleich drei Erfolge. Die #Bundesliga-Tabelle nach Spieltag 11 pic.twitter.com/ljh51cDzPF — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 11 novembre 2018