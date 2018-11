Borussia Dortmund: Le bel hommage de Hummels

Champion d’Allemagne depuis 2013, le Bayern Munich risque de voir sa belle série s’arrêter. La faute au Borussia Dortmund qui a conforté sa première place au classement de la Bundesliga en renversant le rival bavarois pour s’imposer. Grâce à cette victoire, le Borussia compte en effet sept points d’avance sur le sextuple tenant du titre, seulement cinquième.

Beau joueur, Mats Hummels, le défenseur du Bayern Munich, a rendu un hommage appuyé au club de la Ruhr et notamment à Lucien Favre. "J’ai parlé avec plusieurs personnes, cela me rappelle les années Klopp. L’image que cette équipe dégage, tout comme l’atmosphère autour d’elle, ce sont comme lors des années précédentes avec Klopp. Cela ne va pas être facile pour nous mais ce sera agréable à regarder, je pense. D’autant plus qu’il y a beaucoup de nouveaux joueurs avec lesquels je n’ai jamais joué", a commenté celui qui a évolué au Borussia durant huit saisons (2008-2016).