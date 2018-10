Bayern: Une amitié brisée à cause de Bernat ?

Les propos de Uli Hoeness au sujet de Juan Bernat ont suscité de nombreuses réactions en Allemagne. Pour rappel, le président du Bayern Munich avait déclaré ceci à propos du latéral gauche espagnol: "Quand nous avons rencontré Séville en Ligue des champions (en quarts de finale la saison passée, ndlr), nous avons failli être éliminés et Bernat était le seul responsable. (...) Ce jour-là, nous avons décidé de le vendre. Notre bonheur ou notre malheur ne dépend pas de Juan Bernat."

Ancien joueur du Bayern, Paul Breitner a fustigé ce commentaire tenu par Hoeness dans la conférence de presse des dirigeants du Bayern vendredi dernier. "Karl-Heinz Rummenigge arrive avec un discours bien préparé, où il évoque la Constitution et la dignité humaine, et dix minutes plus tard celui qui est assis à côté de lui (Hoeness) piétine cette même Constitution et crucifie un ancien joueur, a pesté Breitner sur une télévision bavaroise. En 48 ans au club, je n'aurais jamais imaginé que le Bayern fasse preuve d'une telle faiblesse."

Selon Bild, cette critique de Breitner sur Hoeness symbolise l'amitié rompue entre les deux hommes, qui étaient très proches depuis les années 1970 où ils ont tout gagné en tant que joueurs (la Bundesliga et la Ligue des champions avec le Bayern, l'Euro et la Coupe du monde avec la RFA).

Breitner: "For Uli, it was always about the family. The FC Bayern family. Today, the kids of the family have to say: 'We are ashamed of dad now'" [BR Sport] pic.twitter.com/TqK9qL80ry