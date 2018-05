Bayern: Robben va bien prolonger

Malgré ses 34 ans fêtés en janvier dernier, Arjen Robben n'est pas prêt à quitter le Bayern Munich. Ce vendredi, le club allemand a annoncé que l'ailier néerlandais allait bien prolonger son contrat, d'une année, tout comme son partenaire brésilien Rafinha (32 ans). En début de semaine, c'est Franck Ribéry (35 ans) qui avait lui prolongé d'un an son bail avec le FCB, jusqu'en juin 2019.

⚪ BREAKING ⚪@ArjenRobben and @R13_official have extended their contracts at #FCBayern by one year! #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/9tRiSliRh6