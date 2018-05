Bayern: Ribéry absent de la feuille de match

Après son élimination en demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid (1-2, 2-2), le Bayern Munich défie Cologne ce samedi (15h30) dans le cadre de la 33e journée de Bundesliga.

Auteur de belles performances face au club espagnol, Franck Ribéry ne figure pas sur la feuille de match pour cette rencontre. L'attaquant français, qui n'était pas non plus présent le week-end dernier contre l'Eintracht Francfort et avait passé les deux matches de championnat précédents sur le banc, souffre d'une "contusion aux orteils".

Neben den angeschlagenen @JB17Official, #Coman, @ArjenRobben und @Manuel_Neuer sind auch @FranckRibery und @David_Alaba nicht mit in die Domstadt gereist. Der Franzose laboriert an einer Zehenprellung, Alaba an einer Muskelverhärtung. #KOEFCB — FC Bayern München (@FCBayern) 5 mai 2018

De son côté, Corentin Tolisso va débuter en tant que remplaçant.

La composition bavaroise: