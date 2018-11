Bayern Munich: Ribéry titulaire à Dortmund

Ce samedi, à compter de 18h30 en match décalé de la 11e levée de Bundesliga, le Bayern Munich rend visite au Borussia Dortmund. Et pour cette rencontre, Niko Kovac a concocté un onze de départ sans surprise, avec notamment Franck Ribéry associé à Serge Gnabry, Thomas Müller et Robert Lewandowski en l'absence d'Arjen Robben et Kingsley Coman.

Dans l'entrejeu, Javi Martinez évoluera au côté de Leon Goretzka puisque Thiago Alcantara est lui aussi contraint au forfait sur blessure. Le onze de départ: Neuer - Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba - Javi Martinez, Goretzka - Müller, Gnabry, Ribéry - Lewandowski.