Bayern Munich: Le grand retour de Neuer

Samedi, à 20 heures, le Bayern Munich affronte l'Eintracht Francfort en finale de la Coupe d'Allemagne. Et cette rencontre coïncidera avec le grand retour à la compétition de Manuel Neuer, absent sur blessure ces huit derniers mois et qui apparaît dans le groupe convoqué par Jupp Heynckes.

Le gardien de but international allemand restera néanmoins sur le banc de touche pour cette opposition, au profit de sa doublure Sven Ulreich. Par ailleurs, comme l'ancien de Schalke 04, Kingsley Coman et David Alaba ont repris l'entraînement mardi dernier, alors qu'Arjen Robben, Jérôme Boateng et Arturo Vidal restent sur le flanc.