Bayern Munich: La rumeur Van Bommel...

Mardi soir, à l'occasion de la 5e journée de Ligue des champions, le Bayern Munich est reparti de l'avant après deux résultats décevants en championnat, et c'est le Benfica de Lisbonne qui a été victime du réveil de Franck Ribéry et consorts (5-1). Néanmoins, Niko Kovac reste un entraîneur sous pression, et la rumeur menant à Mark van Bommel est évoquée outre-Rhin.

"C'est agréable de savoir que des gens parlent de cette éventualité, mais je suis actuellement en poste au PSV Eindhoven", a répondu le technicien néerlandais sur Sky Sports.