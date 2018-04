Bayern Munich : Coup dur pour Boateng

Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, mercredi soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid (1-2), Jérôme Boateng souffre d’un problème musculaire à la cuisse gauche, indique Sport Bild.

Le journal allemand précise que le défenseur bavarois sera absent entre quatre et six semaines, ce qui met d’ores et déjà un terme à sa saison en club et pourrait également le priver de la Coupe du monde 2018 avec la Mannschaft, du 14 juin au 15 juillet.