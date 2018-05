Bayern: Klose de retour

Retraité depuis l’été 2016, Miroslav Klose (39 ans) va intégrer le centre de formation du Bayern en tant qu’entraîneur des U17 la saison prochaine.

Il fera donc son retour dans le club bavarois, après avoir été le buteur de l’équipe de 2007 à 2011.

A noter que le recordman de buts avec la Mannschaft fait partie du staff de Joachim Löw pour la Coupe du monde 2018.

He's back! ⚽



Miroslav Klose will return to #FCBayern as head coach of the U17s from next season! #MiaSanMia @FCBjuniorteam pic.twitter.com/cl9nuYpePR