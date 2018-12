Bayern: James menace de quitter le club

James Rodriguez n'est pas content de la tournure des événements et il n'a pas manqué de le dire. Le milieu de terrain colombien, blessé au genou, devrait revenir sur les terrains d'ici à deux semaines. C'est pourquoi ses propos peuvent être surprenants. "Je ne joue pas tant que ça avec le nouvel entraîneur et donc je ne peux rien promettre (sur son avenir). Si je dois partir parce que je ne joue, alors je partirais. Vous savez que je veux rester parce que je sens l'amour des fans et le de la famille du Bayern", a-t-il plaidé selon Marca. Voilà qui ne devrait pas manquer de faire réagir le club bavarois.