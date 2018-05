Bayern: Heynckes dément une fin de saison pour Neuer

Jupp Heynckes aurait annoncé à Kicker que son gardien de but, Manuel Neuer, ne jouerait plus de la saison au Bayern Munich. Blessé au pied, il n'a plus foulé un terrain depuis le mois de septembre.

Mais l'entraîneur bavarois a rapidement nié sur le site du club, ou en tout cas effectué une précision: "Je n'ai pas dit ça. Il ne sera pas dans l'équipe pour le dernier match de championnat, samedi contre Stuttgart. Mais pour la finale de Coupe, tout reste ouvert."

Après la 34e et ultime journée de Bundesliga ce week-end, le Bayern disputera la semaine prochaine la finale de Coupe contre Leverkusen. Le véritable enjeu, pour Neuer, consiste bien sûr en sa participation ou non à la Coupe du monde 2018.