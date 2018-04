Bayern: Comment Tolisso a choqué ses coéquipiers

Cette semaine dans les colonnes de France Football, Corentin Tolisso raconte son aventure au Bayern Munich, où il est arrivé l'été dernier en provenance de l'Olympique Lyonnais, son club formateur.

Et en particulier la vie allemande.

Non sans humour: "J'ai du mal avec les repas et notamment le petit déjeuner. Ici, c'est plutôt salé avec de la charcuterie, du fromage, etc. Je suis français, je commence ma journée avec des céréales, du chocolat chaud et des tartines. Certains coéquipiers étaient un peu choqués quand ils m'ont vu à l'oeuvre la première fois".