Pacquiao renoue avec un titre mondial !

Battu aux points par l'Australien Jeff Horn il y a un an, Manny Pacquiao a fait un retour gagnant sur le ring dans la nuit de samedi à dimanche.

Le Philippin a en effet renoué avec le titre mondial WBA des poids welters en dominant Lucas Mathysse à Kuala Lumpur. L'Argentin de 36 ans, surnommé "la Machine", était loin d'être un simple faire-valoir avec ses 43 combats et 39 victoires, dont 36 par KO.

Malgré ses 39 ans, Pac-Man y a mis la manière, car il s'est imposé par KO à la 7e reprise, une première pour lui depuis 2009 ! En cas de défaite, Manny Pacquiao, qui avait perdu aux points "le combat du siècle" face à Floyd Mayweather en 2015, aurait pu prendre sa retraite.

A TKO victory in his return to the ring.



Manny Pacquiao knocked Lucas Matthysse down 3 times Saturday on his way to a welterweight world title. pic.twitter.com/C1unZxzRW2