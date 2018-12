Match nul entre Wilder et Fury

Deontay Wilder a conservé sa ceinture WBC des lourds samedi soir à Los Angeles, après son match nul face à Tyson Fury dans ce duel d’invaincus (115-111, 112-114, 113-113).

Globalement dominé, l’Américain a réussi à envoyer à deux reprises l’Anglais au tapis, lors de la 9e reprise puis dans le 12e et dernier round. Un deuxième knock-down qui lui a probablement permis d’éviter la première défaite de sa carrière et de garder son titre.

IT'S A DRAW!! What a fight! Much respect to both @BronzeBomber and @Tyson_Fury for bringing a great fight for Boxing Fans around the World!



Deontay Wilder is still the WBC World Heavyweight Champion!



Design by @HECZAR / WBC #WBC #BoxingInspires #WilderFury #DeontayWilder