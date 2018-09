Sur le ring ce samedi à Wembley pour devenir le challenger officiel du champion WBC-IBF des poids légers, Mikey Garcia, Yvan Mendy s’est incliné à l’unanimité des juges devant Luke Campbell. A domicile, le boxeur anglais sacré champion olympique à Londres en 2012 a mieux fini le combat certes mais a longtemps paru dominé par un Français plus agressif et entreprenant. L’unanimité de la décision et l’ampleur de l’écart (118-109 / 118-111/ 116-112) n’en sont que plus surprenants…