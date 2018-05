Légers: Lomachenko poursuit son incroyable ascension

Vasil Lomachenko a conquis le titre WBA des légers, samedi à New York, en dominant le Vénézuélien Jorge Linares. Envoyé au tapis dans le 6e round, l'Ukrainien est parvenu à renverser la situation et à réussir un KO technique quatre reprises plus tard pour pousser l'arbitre à stopper le combat. Lomachenko, 30 ans, est devenu le boxeur à remporter un titre dans trois catégories de poids différentes le plus rapidement. Après 396 victoires chez les amateurs, Vasil Lomachenko n'a perdu qu'un seul combat depuis qu'il est passé professionnel. C'était en mars 2014 contre le Mexicain Orlando Salido.