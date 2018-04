Joshua est bien le roi

Le combat tant attendu a bien eu lieu samedi soir entre Anthony Joshua et Joseph Parker, dans un Millenium Stadium surchauffé et plein comme un œuf (78 000 spectateurs). Entre deux combattants invaincus (20 victoires et autant par KO pour le Britannique, 24 succès dont 18 avant la limite pour le Néo-Zélandais), qui s'affrontaient pour le titre de champion du monde des poids lourds (IBF, WBA et WBO), le match a tenu ses promesses.

Prudent en début de combat, Joshua a attendu la troisième reprise pour accélérer et a su profiter de son allonge pour toucher une première fois son adversaire au 4e round. Parker, lui, tentait de jouer sur sa vitesse pour esquiver les coups et déstabiliser son adversaire par un crochet toujours aussi dangereux. Une tactique plutôt payante qui lui permettait de rester en vie dans ce combat. Blessé à l'arcade gauche à la 10e reprise, le Néo-Zélandais de 26 ans parvient néanmoins à atteindre la fin du 12e round.

Mais la décision des juges est unanime et incontestée. Anthony Joshua, 28 ans, décroche la victoire tant attendue et peut désormais se préparer à affronter le redoutable américain Deontay Wilder, champion du monde WBC, afin de réunir tous les titres de la catégorie-reine, ce qui n'a plus été fait depuis Lennox Lewis en 1999. Une autre époque.