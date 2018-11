Championnat WBC Mi-Lourds : Adonis Stevenson (Canada) vs Olersandr Gvozdyk (Ukraine)

Adonis "Superman" Stevenson n'est pas à qu'a 41 ans le plus vieux champion du monde actuel. Il est aussi celui qui détient une ceinture mondiale depuis le plus longtemps puisqu'il l'a conquise en juin 2013. Devant son public, il remettra en jeu son titre pour la 10eme fois face à l'invaincu Olersandr Gvozdyk, médaillé de bronze aux J.O. de Londres en 2012 et auteur de 12 K.O. sur ses 15 victoires en professionnels. Le punch, c'est aussi l'arme principale de Stevenson (29 victoires dont 24 par K.O. pour 1 défaite) auteur de 7 K.O. en 10 championnats du monde disputés et qui pourra compter sur le soutien de 18 000 spectateurs de Québec.

Aux commentaires : Richard Sette et Zakaria Attou

N'oubliez pas ! :

Le 15 décembre, ne manquez pas non plus, les débuts de la Star numéro 1 de la boxe, le Mexicain Saul "Canelo" Alvarez au Madison Square Garden de New York qui tentera de conquérir un 3ème titre chez les Super-Moyens après avoir été champion en Super-Welters et en Moyens. "Canelo" sera opposé au champion WBA, l'Anglais Rocky Fielding.