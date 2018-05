Boxe - Munguia a créé la surprise !

Grosse surprise cette nuit à Verona dans l’Etat de New York. Il y a un mois et demi , le Mexicain Jaime Munguia avait été recalé par la Commission de Boxe du Nevada pour être le challenger du patron des poids moyens Gennady Golovkin. Aucun combat dans cette catégorie et manque de référence. Mais Munguia a saisi une autre chance en remplaçant l’Anglais Liam Smith, malade, pour devenir le challenger officiel du champion WBO des Super-Welters, l’Américain Sadam Ali.

Et le Mexicain de 21 ans est devenu champion du monde en « massacrant » Ali, à terre 2 fois au 1er round, 1 fois à la seconde reprise et K.O. dans le 4eme round. Jaime Munguia est la révélation de ce début d’année 2018. Grand, puissant et avec des enclumes à la place des mains, il est maintenant invaincu avec 29 victoires dont 24 par K.O.

Dans l’autre championnat de la soirée le champion WBC des Super-Plumes, le Mexicain Rey Vargas est resté le roi. Malgré une grosse blessure à l’arcade et un challenger Azat Hovhannisyan à la lourde frappe, Vargas s’est imposé aux points grâce à sa technique et a conservé son invincibilité en 32 combats.

Reddif des meilleurs moments ce dimanche à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Prochain direct : Réunion de Los Angles nuit du 9 au 10 juin Leo « Le Tremblement de Terre » Santa-Cruz-Abner Mares II Chpt WBC Plumes et Jermell Charlo-Austin Trout, Chpt WBC Super-Welters