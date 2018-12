Boxe : Fury y était presque

"Je pensais avoir gagné le combat. Mais j’ai prouvé que j’étais un vrai guerrier et un vrai champion. Dieu bénisse l’Amérique !" Malgré son match nul contre Deontay Wilder, samedi soir à Los Angeles pour le titre WBC des lourds, Tyson Fury affichait un grand sourire à l’issue de ce qui constituait indéniablement le combat de l’année.

Les deux boxeurs, toujours invaincus, n’ont pas déçu au Staples Center dans cet affrontement de styles, entre le puncheur Wilder et le contre-attaquant Fury, même si le verdict des juges (115-111 pour Wilder, 114-112 pour Fury et 113-113) a été sifflé par de nombreux spectateurs présents. Globalement dominateur, l’Anglais l’aurait probablement emporté s’il n’avait pas été envoyé au sol une deuxième fois, lors de la 12e et ultime reprise.

Fury chanteur...

Déjà victime d’un knock-down au 9e round, le "Gypsy King" a cette fois mis plus de temps à se relever mais a vite récupéré, au grand étonnement du "Bronze Bomber", avant de terminer fort. Mais cela n’a donc pas suffi à lui assurer la victoire, après une longue traversée du désert entre alcool, drogue et dépression.

Monté jusqu’à 180 kilos, celui qui avait fait sensation en dominant Wladimir Klitschko en 2015 est bien de retour, et attend avec impatience sa revanche face à Wilder, qui conserve donc sa ceinture. Avant de quitter la cité des Anges, Fury, qui avait déjà fait le show au micro sur le ring et longuement étreint son adversaire, a ensuite terminé sa conférence de presse en interprétant "American Pie" devant une assistance hilare.

