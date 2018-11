Dans le cadre de cette opération, des personnalités du monde du sport, de la presse et du cinéma se sont donné rendez-vous dans une salle de basket pour un concours de lancers-francs : Yannick Noah, Moundir, François Berléand, Richard Anconina, Laurent Baffie, Yannick Agnel, Patrick Timsit, Marc-Olivier Fogiel, Estelle Denis, Vincent Moscato, Sidney Govou, Jessica Houara, Marie-José Pérec, Brahim Asloum et Samuel Etienne. Avec 91 paniers réussis au total par ces basketteurs unis pour la bonne cause, ce sont ainsi déjà 18 200€ qui ont été apportés à la collecte du Téléthon 2018 grâce à leur mobilisation ! (200€ par lancer-franc réussi dans le temps imparti de 2 minutes, voir la vidéo ci-dessus).

Et cette opération de collecte va se poursuivre jusqu’au 4 décembre : chaque point marqué par les Équipes de France de Basket lors de leurs quatre prochaines rencontres sera en effet valorisé par la MAIF, partenaire de la FFBB, au profit du Téléthon. La remise officielle du chèque au Téléthon aura lieu le 3 décembre à Limoges, à l’occasion du 4ème et dernier match concerné par l’opération, France-Bulgarie.

Équipe de France féminine

Samedi 17 novembre 2018 à Cluj-Napoca (Roumanie) : Roumanie/France

Mercredi 21 novembre 2018 à Charleville-Mézières (Caisse d'Epargne Arena) : France/Slovénie

Équipe de France masculine

Vendredi 30 novembre 2018 à Pardubice (Rép. Tchèque) : République Tchèque/France

Lundi 3 décembre 2018 à Limoges (Palais des Sports de Beaublanc) : France/Bulgarie.