Scène tragique sur un terrain de basket américain. James Hampton est décédé samedi au cours d'un match en Virginie pour une ligue de basket sponsorisée par Nike. Le joueur de 17 ans s'est écroulé sur le parquet au cours de la deuxième période, rapportent les médias américains.

La thèse de l'arrêt cardiaque est la plus probable puisqu'il aurait déjà eu une alerte au coeur un an plus tôt. Ce joueur était décrit comme un basketteur prometteur qui pouvait prétendre à la draft 2019.