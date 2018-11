Trois renforts chez les Bleus

Le pivot Ousmane Camara (Chalon) et les ailiers Amath M'Baye (Bologne) et Yakuba Ouattara (Monaco) ont été conviés en équipe de France pour les deux prochaines rencontres de qualification pour la Coupe du monde 2019. Ils remplacent Moustapha Fall, Charles Kahudi et Louis Labeyrie, blessés.

Les Bleus, qui vont se déplacer en République Tchèque (30 novembre) avant de recevoir la Bulgarie (3 décembre à Limoges), sont en tête de leur groupe, à égalité de points avec les Tchèques, et avec trois longueurs d'avance sur la Russie et la Finlande. Pour rappel, les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la Coupe du monde.

Pour les deux prochaines rencontres, Vincent Collet et son staff seront une nouvelle fois privés des joueurs NBA et Euroligue, retenus par leur club. Les grands espoirs Sékou Doumbouya et Théo Malédon, tous deux âgés de 17 ans, ont été conviés en tant que "partenaires d'entraînement".

La liste des Bleus: Andrew Albicy, Jonathan Rousselle, Axel Julien, Paul Lacombe - Yakuba Ouattara, Lahaou Konaté, Axel Bouteille, Alain Koffi, Amath M'Baye, Amine Noua - Mathias Lessort, Ousmane Camara