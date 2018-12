"Trois ou quatre" joueurs des qualifications au Mondial

Déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2019, les Bleus ont facilement disposé de la Bulgarie lundi soir à Limoges (77-53).

Interrogé ensuite sur le nombre de joueurs ayant participé à ces qualifications et qui pourraient disputer la compétition en Chine l’an prochain, Vincent Collet a d’abord rendu "hommage à tous ceux qui ont permis cette qualification. Parce que, pour la plupart, ils ne verront pas la Coupe du monde, puisque les joueurs de NBA et d’Euroligue vont réintégrer l’équipe de France. L’état d’esprit affiché est d’autant plus remarquable, on sent qu’ils ont fait ça sans état d’âme, a déclaré le sélectionneur tricolore sur RMC. Je pense qu’il y en aura trois ou quatre qui ont fait les fenêtres et qui seront dans l’équipe finale. Parce que ça me paraît très important qu’autour des joueurs vedettes, on ait effectivement des joueurs qui soient des parfaits compléments et surtout qui insufflent une fraîcheur et un état d’esprit sans faille."