Strasbourg triomphe de Boulazac

Strasbourg a décroché la deuxième Coupe de France de son histoire. La SIG a dominé Boulazac (82-62), ce samedi en finale à Paris. Après une entame timide, les Alsaciens ont frappé un grand coup durant le deuxième quart-temps (24-8).

Les hommes de Vincent Collet on gagné la bataille du rebond (37 à 28) et ont profité des 19 ballons perdus par leurs adversaires. Le Français Louis Labeyrie termine en double-double (12 points, 11 rebonds) et l'Américano-Polonais David Logan finit meilleur marqueur (21 points).

Strasbourg avait déjà soulevé ce trophée trois ans plus tôt, en 2015.