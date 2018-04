Strasbourg force son destin

Jamais Strasbourg n'avait remporté deux fois le même trophée. Pas faute d'avoir essayé pour les Alsaciens, qui ont multiplié les finales perdues dans pratiquement toutes les compétitions avec comme point d'orgue la Pro A, remportée en 2005 avant de connaître cinq échecs consécutifs sur la dernière marche lors des cinq dernières années. En attendant de repartir à la conquête du championnat, la SIG a vaincu la malédiction en Coupe de France.

Strasbourg a en effet décroché la deuxième Coupe de France de son histoire, ce samedi en finale à Paris. La SIG a fait respecter la hiérarchie en dominant Boulazac (82-62). Après une entame timide, les Alsaciens ont frappé un grand coup durant le deuxième quart-temps (24-8). Les hommes de Vincent Collet on gagné la bataille du rebond (37-28) et ont profité des 19 ballons perdus par leurs adversaires. Le Français Louis Labeyrie termine en double-double (12 points, 11 rebonds) et l'Américano-Polonais David Logan finit meilleur marqueur (21 points).

Strasbourg avait déjà soulevé ce trophée trois ans plus tôt, en 2015. Suffisant pour vaincre le signe indien en championnat ? Patience, les playoffs commencent dans un mois.