Première pour Camara et M'Baye, Ouattara rappelé

Vincent Collet a dévoilé mardi le nom des trois joueurs appelés afin de pallier les forfaits de Moustapha Fall, Charles Kahudi et Louis Labeyrie pour les rencontres de qualification à la Coupe du monde 2019 en République Tchèque, le 30 novembre, et trois jours plus tard à Limoges contre la Bulgarie, qui avait dominé les Bleus en septembre lors du début de cette deuxième phase.

Il s’agit de l’arrière monégasque Yakouba Ouattara (6 sélections), de l’ailier du Virtus Bologne Amath M’Baye et de l’intérieur chalonnais Ousmane Camara, deux joueurs qui pourraient effectuer leurs débuts en sélection lors de cette fenêtre internationale.

A noter que le Limougeaud Sékou Doumbouya (18 ans) et le Villeurbannais Théo Malédon (17 ans), les deux grands espoirs du basket français, officieront en tant que partenaires d’entraînement.