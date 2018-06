Pietrus et Gelabale jubileront en Guadeloupe le 6 juillet

Florent Pietrus et Mickaël Gelabale, qui ont pris leur retraite internationale après les Jeux Olympiques de Rio en 2016, auront droit à leur jubilé. La fédération française de basket-ball (FFBB) a annoncé lundi que l’intérieur et l’ailier tricolores seront à l’honneur lors d’un match de gala organisé le 6 juillet prochain en Guadeloupe.

Entourés de joueurs "All-Stars", parmi lesquels Rodrigue Beaubois, Nobel Boungou-Colo et Damien Inglis, le Strasbourgeois et le Chalonnais affronteront l’équipe de France de Vincent Collet, qui auront affronté quelques jours plus tôt la Bosnie-Herzégovine et la Russie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2019.

Le Team "All-Stars": Florent Pietrus, Mickaël Gelabale, Rodrigue Beaubois, Jessie Begarin, Leslie Bengaber, Nobel Boungou-Colo, Ousmane Camara, Joseph Gomis, Damien Inglis, Marc Judith, Lahaou Konaté, Mouphtaou Yarou, Gabriel Cayol.