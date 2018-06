NBA - Draft 2017, mode d'emploi !

L’un des moments les plus savoureux de la saison NBA. Le cœur d’une centaine de (très) jeunes joueurs va battre très fort cette nuit à partir d’1h25 (en direct beIN SPORTS 1) du côté du Barclays Center, l’antre des Nets. Car leur avenir à court et moyen terme va s’y jouer. La Draft est ce moment où les 30 franchises NBA choisissent des joueurs universitaires (ou déjà professionnels, notamment les joueurs évoluant en Europe). Un système basé sur une sorte de redistribution des richesses au sein d’une Ligue fermée où les promotions et les relégations n’existent pas. Ainsi, les équipes ayant le moins bon bilan lors de la saison qui vient de s’écouler ont plus de chances d’avoir les meilleurs joueurs, ceux qui font l’objet de la plus grande émulation. Une précision nécessaire car bon nombre de premiers choix de Draft ont été des bides monumentaux (Anthony Bennett, Greg Oden ou Kwame Brown pour ne citer que les plus récents).

Très attendue, la cuvée 2016 a finalement été assez décevante. Ben Simmons, sélectionné par Philadelphia, n’a pas joué de la saison en raison d’une grosse blessure (une triste habitude pour les 76ers). Brandon Ingram a encore du pain sur la planche avant de devenir incontournable aux Lakers et Jaylen Brown a montré de jolies choses avec Boston, notamment en Playoffs, mais n’a pas eu beaucoup de temps de jeu. Les choix suivants n'ont pas eu non plus un énorme impact pour leur année en rookie. Bref, une bonne Draft n’est validée que quelques années plus tard. Celle de cette année s’annonce très intéressante, notamment pour les franchises en quête d’un meneur. Brooklyn a remporté la loterie il y a quelques semaines et aurait dû avoir le premier choix mais, en raison d’un échange datant de 2013 avec les Celtics, ce sont ces derniers qui l’ont récupéré.

Sauf que Boston a déjà un meneur de très grande qualité, l’excellent Isaiah Thomas, et n’a donc pas besoin d’un nouveau poste 1 pour l’avenir. C’est pour cette raison que les C’s ont échangé leur « pick 1 » à Philly contre son « pick 3 » et un autre tour de Draft pour 2018 ou 2019. La voie est donc libre pour les 76ers qui vont, sauf énorme surprise, récupérer le très prometteur Markelle Fultz, issu de l’université de Washington. Les Lakers ont eux libéré de la place pour Lonzo Ball (UCLA) en tradant notamment D’Angelo Russell aux Nets. Boston, qui a donc le 3ème choix, pourra ainsi récupérer un ailier en la personne de Josh Jackson (Kansas). Même si Jayson Tatum (Duke), comparé à Carmelo Anthony, a effectué un essai privé lundi soir du côté du Massachusetts...

Quelques tours plus tard est attendu un Français. Frank Ntilikina. Lui aussi meneur. Passé pro à 16 ans, le joueur de Strasbourg pourrait bien "battre" Joakim Noah, drafté en 9ème position en 2009. En effet, le prodige tricolore pourrait débarquer chez les New York Knicks, qui disposent du « pick 8 ». Parmi tous les autres Frenchies inscrits, Mathias Lessort, ailier fort de Nanterre, semble être le mieux parti pour atterrir en NBA puisqu’il est attendu au 2ème tour (c’est-à-dire entre la 31ème et la 60ème position). Les sites spécialisés le placent à Philadelphia (39ème choix) ou Houston (43ème choix) mais ce ne sont que des indications très peu précises. Une chose est sûre, c’est que cette soirée s’annonce bouillante. En effet, des trades en direct ont parfois lieu en pleine cérémonie. Et vu le contexte du moment, les surprises pourraient fuser du côté de Brooklyn !