Mahinmi: "Le sélectionneur ne veut pas me sélectionner"

Plus vu chez les Bleus depuis près de quatre ans, Ian Mahinmi, invité de l’émission Basket Time sur RMC lundi soir, a déclaré qu’il n’avait "jamais fermé la porte à l’équipe de France. Mais avec tous les rendez-vous ratés qu’il y a eu avec l’équipe de France, j’ai juste dit que le wagon était passé. Je n’ai jamais pris ma retraite internationale et je n’ai jamais dit que je ne voulais plus jouer en équipe de France."

"Je pense tout simplement que le sélectionneur (Vincent Collet, ndlr) ne veut pas me sélectionner, et c’est son choix. Je n’ai jamais vraiment été inscrit dans un projet. Les fois où j’y suis allé, j’ai été greffé, on m’appelait à la dernière minute. Le seul regret, c’est de ne pas avoir fait partie d’une aventure où tu rapportes une médaille à la France", a également confié l’intérieur des Washington Wizards, aujourd’hui âgé de 31 ans.