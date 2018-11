Les Bleues se rapprochent de l'Euro

L'équipe de France s’est largement imposée en Roumanie (61-90), ce samedi en match de qualification pour l'Euro 2019. Les Bleues ont gagné la bataille du rebond (45 à 31) et on profité des 22 pertes de balle adverses pour gagner leur quatrième match en cinq journées.

Helena Ciak termine meilleure marqueuse avec 15 points. Pour son premier match avec les Tricolores, la Franco-Américaine Bria Hartely, née à New York, a passé 19 minutes sur le parquet, inscrivant 9 points, délivrant 5 passes décisives et interceptant 4 ballons.

Les filles de Valérie Garnier restent derrière la Slovénie au classement, qu'elles recevront mercredi à Charleville-Mézières lors de la dernière journée. Tous les premiers et les six meilleurs deuxièmes des huit groupes joueront le trophée continental en Lettonie et en Serbie.