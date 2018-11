Les Bleues brillent avec Bria

Parfait pour un baptême. L'équipe de France s’est largement imposée en Roumanie (61-90), ce samedi en match de qualification pour l'Euro 2019. Les Bleues ont gagné la bataille du rebond (45 à 31) et ont profité des 22 pertes de balle adverses pour gagner leur quatrième match en cinq journées. Helena Ciak termine meilleure marqueuse avec 15 points.

Mais les regards étaient surtout tournés vers Bria Hartley. Pour son premier match avec les Tricolores, la Franco-Américaine, née à New York, a passé 19 minutes sur le parquet, inscrivant 9 points, délivrant 5 passes décisives et interceptant 4 ballons. Celle qui possède une grand-mère française a notamment apporté sa vitesse dans le jeu de transition. La meneuse-arrière de 26 ans a la chance d'évoluer sous les ordres de Valérie Garnier à Fenerbahçe. La sélectionneur des Bleus qui a exigée d'elle qu'elle apprenne le français. Pas question de donner les consignes dans une autre langue sous le maillot bleu.

Les Tricolores restent derrière la Slovénie au classement, qu'elles recevront mercredi, à Charleville-Mézières, lors de la dernière journée. Tous les premiers et les six meilleurs deuxièmes des huit groupes joueront le trophée continental en Lettonie et en Serbie l'an prochain. Un dernier succès à domicile et les Bleues tiendront leur billet.