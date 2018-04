LdC: Strasbourg n’imite pas Monaco

Au lendemain de la qualification de Monaco, malgré sa courte défaite contre Banvit (74-75), pour le Final Four de la Ligue des champions, Strasbourg n’a pas réussi à imiter les joueurs du Rocher.

Battus 78-69 à l’aller sur le parquet de l’AEK Athènes, les Alsaciens de Dee Bost (16 points et 9 passes) n’ont pas réussi à l’emporter contre les Grecs, le match se terminant sur une égalité (83-83).

The 2018 #BasketballCL Final Four field is set!



