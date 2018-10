LdC: Nanterre a encore déroulé

Déjà facile vainqueur à l’aller en Finlande (54-91), Nanterre n’a pas beaucoup plus tremblé contre Karhu au retour du troisième et dernier tour qualificatif de la Ligue des champions.

Les Franciliens, emmenés par Yannis Morin (18 points, 6 rebonds et 4 passes) et Armand Mensah (17 points et 5 passes), s’imposent 91-58, et rejoignent Le Mans, Strasbourg et Dijon en saison régulière, qui débute le 9 octobre.