LdC: Monaco entrevoit déjà le Final Four, pas Strasbourg

Monaco a fait un grand pas vers le Final Four de la Ligue des champions, mercredi, en s’imposant sur le parquet de Banvit – son bourreau la saison passée aux portes de la finale de cette même compétition continentale.

A Bandirma, en Turquie, les Monégasques se sont imposés 77-85, forts notamment des 20 points de Kikanovic et des 18 unités rapportées par Robinson. De quoi aborder en toute confiance le quart retour à domicile mardi prochain.

Ce sera plus dur en revanche pour Strasbourg, en déplacement aussi ce jour et battu sur le terrain de l’AEK Athènes. Défaite 78-69 en Grèce, la SIG a pourtant eu son mot à dire, avec un avantage de cinq longueurs un temps obtenu dans le troisième acte. Les Alsacien devront se montrer plus rigoureux et plus constants mercredi prochain à la maison.