LdC: Monaco en finale !

L’AS Monaco disputera, dimanche à Athènes, la finale de la Ligue des champions, contre Murcie ou l’AEK Athènes.

Opposés vendredi aux Allemands de Ludwigsburg, les Monégasques, déjà brillants en saison régulière (13 victoires en 14 matches), l’ont largement emporté (87-65), dans le sillage de l’intérieur bosnien Elmedin Kikanovic (19 points, à 100% de réussite au tir, et 7 rebonds) et de l'arrière américain Chris Evans (17 points, 8 rebonds et 3 passes).