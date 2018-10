Lattes-Montpellier et Baket Landes assurent

Lattes-Montpellier et Basket Landes ont parfaitement lancé leur saison, dimanche lors de l’Open LFB. Les Gazelles ont effectivement dominé Nantes-Rezé (85-69) et les coéquipières de Céline Dumerc ont croqué le promu Landerneau (84-68). Dans l’autre rencontre du jour, Hainaut Basket a pris le meilleur sur La Roche-sur-Yon (73-65). Cette 1ère journée de l’exercice se terminera le 4 novembre prochain, avec le choc décalé entre Bourges et Charleville-Mézières, qui se sont affrontés samedi à l’occasion du Match des champions.