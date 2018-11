Koffi nommé capitaine des Bleus

Depuis le départ à la retraite de Boris Diaw, l’équipe de France se cherche un nouveau capitaine. Si Nicolas Batum avait hérité de ce rôle lors de la fenêtre internationale de début septembre, l’ailier des Charlotte Hornets sera absent pour les deux rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2019 à venir contre la République tchèque (30 novembre) et la Bulgarie (3 décembre). Aussi Vincent Collet a-t-il décidé de responsabiliser davantage Alain Koffi pour ce dernier rassemblement de l'année. Jouer le plus capé du Team France avec 45 sélections, l’intérieur tricolore (35 ans, 2,06 m) sera épaulé par Andrew Albicy (28 ans, 1,78 m) et Paul Lacombe (28 ans, 1,90 m), nommés co-capitaines.