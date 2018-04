Hoop Summit: Le Français Hoard se fait remarquer

Jaylen Hoard, l'ailier français qui évoluera la saison prochaine avec l'université de Wake Forest, a activement participé à la victoire (89-76) de la sélection mondiale face aux Etats-Unis lors du Nike Hoop Summit disputé vendredi soir. Dans cette rencontre qui met chaque année en avant certains des plus grands talents supposés de la planète et nombre d'aspirants NBA, Hoard, 18 ans, a inscrit 11 points et pris 15 rebonds. Son compatriote Bathiste Tchouaffé, qui porte les couleurs de Nanterre n'a disputé que 9 minutes pour 2 points.