Feu vert pour le Paris Basket Avenir

Il y aura de nouveau un club professionnel de basket à Paris la saison prochaine ! Le bureau fédéral de la FFBB a validé jeudi le rachat des droits sportifs du Hyères-Toulon Var Basket par l’Association pour la Promotion du Basketball à Paris, dirigée par l’homme d’affaires américain David Kahn. Le Paris Basket Avenir, qui pourrait s’appeler Paris Basketball selon Le Parisien, n’évoluera pas en Jeep Elite mais à l’échelon inférieur, en Pro B. Dès 2018-2019, donc.

Cette cession a aussi été approuvée par la Ligue nationale de basket-ball (LNB) "sur la base d’un dossier particulièrement complet". "Dans le cadre de l’intérêt général de son sport, la fédération a toujours affirmé son souhait de voir se développer, en partenariat avec la ville de Paris, un nouveau club professionnel de haut niveau dans la perspective des Jeux 2024 à Paris et la construction d’une nouvelle Aréna prévue Porte de la Chapelle", indique la FFBB.

Depuis la scission en 2016 du Paris-Levallois, devenu Levallois Metropolitans, la capitale n’était plus présente au plus haut niveau du basket hexagonal. Une anomalie aux yeux d’Alain Béral, le patron de la LNB, et des instances, aujourd’hui réparée grâce à l’arrivée de David Kahn. L’ancien président des Minnesota Timberwolves s’est ainsi rapproché du HTV, dernier de Jeep Elite et relégué en Pro B, un club en grande difficulté financière, pour monter ce projet.