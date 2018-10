Ça gagne pour Monaco et l’Asvel

Carton plein pour les 2 clubs français engagés ce mardi en Eurocoupe avec les victoires de Monaco sur le parquet de l'équipe allemande d'Ulm (65-75) et de l'Asvel face au Türk Telekomspor (84-63).

.@ASMonaco_Basket move to second in #7DAYSEuroCup Group A with tonight's victory over @ratiopharmulm.



Catch-up on the highlights here pic.twitter.com/q6fvQq2FGJ