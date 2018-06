Beaubois en Turquie

Après deux saisons en Espagne, à Vitoria, Rodrigue Beaubois, passé par la NBA (Dallas) et la Belgique (Charleroi) et qui a également évolué à Cholet, où il a été formé, Le Mans et Strasbourg, va découvrir un nouveau pays.

Le meneur de 30 ans s’est engagé pour deux ans avec le club turc de l’Anadolu Efes Istanbul.