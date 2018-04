WSL: Le Margaret River Pro annulé !

La World Surf League (WSL), circuit mondial de la discipline, est à l'arrêt, après la décision de ses organisateurs d'annuler purement et simplement l'épreuve australienne en cours, le Margaret River Pro, 3e étape du calendrier. La raison ? Le risque trop important lié à des attaques de requins survenues à proximité.

Même si la zone de Margaret River, située à l'Ouest de l'Australie, est réputée pour le phénomène, "cette décision a été prise après des heures de consultation avec divers intervenants et experts", assure dans un communiqué la WSL, mais elle a eu le don de susciter le soulagement chez les concurrents. Il a fallu se rendre à l'évidence: il n'était pas possible d'assurer la sécurité des surfeurs engagés. Sophie Goldschmidt, CEO de l'organisateur du circuit, explique à quel point "les circonstances actuelles sont très inhabituelles et troublantes, et nous avons décidé que le risque élevé au cours de la saison de Margaret River Pro a franchi le seuil de ce qui est acceptable."