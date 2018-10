WEC: Alonso a bien fait rire Lotterer

Toyota a encore réalisé le doublé au Mont-Fuji. La domination de l'écurie japonaise est totale sur le Mondial d'Endurance mais cela n'a pas empêché Fernando Alonso de déclarer que les autres LMP1 ne sont pas moins rapides. Pour lui la différence se fait ailleurs. "Les gens parlent de la domination de Toyota mais SMP et Rebellion faisaient les mêmes temps que nous quand ils avaient une piste claire", a-t-il indiqué pour Autosport. "Ils perdent 3 à 4 minutes de plus que nous pour les ravitaillements et donc ils finissent 3 ou 4 tous derrière. On a l'impression que Totoya est seule mais c'est le résultat d'une course parfaitement exécutée", a-t-il ajouté.

Un argumentaire qui n'a pas convaincu Andre Lotterer qui lui a répondu: "C'est la blague de l'année".