Vonn prendra sa retraite en 2019

Lindsey Vonn a annoncé jeudi soir que la prochaine saison (2018-2019) serait la dernière de sa carrière. L'Américaine de 33 ans l'assure, elle raccrochera les spatules en 2019 quoi qu'il arrive. Elle ne prolongera pas le plaisir pour battre le record mythique du Suédois Ingemar Stenmark, et ses 86 victoires en Coupe du monde.

"Si j'obtiens le record ce sera un rêve devenu réalité, a déclaré Vonn, 82 succès au compteur. Si je n'y arrive pas, je pense que j'aurais quand même eu une incroyable carrière. Je resterais la skieuse la victorieuse de tous les temps."

